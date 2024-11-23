Сухой после ВАР поставил пенальти в ворота «Краснодара» на 92-й за фол Оласы на Фернандесе. «Химки» реализовали 11-метровый

«Химки» заработали пенальти на последних минутах матча с «Краснодаром».

На 90-й минуте матча 16-го тура Мир РПЛ защитник «быков» Лукас Оласа в борьбе за мяч в своей штрафной площади задел шипами ногу защитника хозяев Дани Фернандеса.

ВАР пригласил главного арбитра Алексея Сухого посмотреть видеоповтор момента, после чего судья принял решение о назначении пенальти.

Лукас Вера реализовал 11-метровый удар, установив окончательный счет – 2:2.