Сухой после ВАР поставил пенальти в ворота «Краснодара» на 92-й за фол Оласы на Фернандесе. «Химки» реализовали 11-метровый
«Химки» заработали пенальти на последних минутах матча с «Краснодаром».
На 90-й минуте матча 16-го тура Мир РПЛ защитник «быков» Лукас Оласа в борьбе за мяч в своей штрафной площади задел шипами ногу защитника хозяев Дани Фернандеса.
ВАР пригласил главного арбитра Алексея Сухого посмотреть видеоповтор момента, после чего судья принял решение о назначении пенальти.
Лукас Вера реализовал 11-метровый удар, установив окончательный счет – 2:2.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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