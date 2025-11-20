Жеребьевка стыков отбора ЧМ-2026. Италия против Северной Ирландии, Украина – Швеция, Польша сыграет с Албанией, Турция – с Румынией, Суринам встретится с Боливией

Сегодня прошла жеребьевка стыковых матчей отбора ЧМ-2026.

Жеребьевка стыковых матчей отбора ЧМ-2026 состоялась сегодня в Цюрихе.

В число участников европейских стыковых матчей вошли Италия , Украина, Косово, Польша, Дания , Турция, Уэльс, Словакия, Чехия, Албания, Босния и Герцеговина и Ирландия, занявшие вторые места в своих отборочных группах. К ним присоединились четыре команды с лучшим рейтингом в Лиге наций – Румыния, Швеция, Северная Ирландия и Северная Македония.

16 команд разделены на четыре пути плей-офф, по четыре команды в каждом. Матчи плей-офф пройдут в формате полуфиналов с одним матчем, а затем в формате одноматчевого финала, в которых определятся последние четыре участника чемпионата мира от Европы.

Квалификация ЧМ-2026

Плей-офф. Европа

Путь А

1/2 финала

Италия – Северная Ирландия

Уэльс – Босния и Герцеговина

Путь B

1/2 финала

Украина – Швеция

Польша – Албания

Путь C

1/2 финала

Турция – Румыния

Словакия – Косово

Путь D

1/2 финала

Дания – Северная Македония

Чехия – Ирландия

Также сегодня прошла жеребьевка межконтинентальных стыков. В них примут участие 6 сборных: две сразу отобрались в финал стыков по рейтингу ФИФА среди них, еще четыре начнут с полуфиналов.

Квалификация ЧМ-2026

Межконтинентальный плей-офф

Путь 1

1/2 финала

Новая Каледония – Ямайка

Финал

ДР Конго – Новая Каледония / Ямайка

Путь 2

1/2 финала

Боливия – Суринам

Финал

Ирак – Боливия / Суринам

Полуфинальные игры европейских стыков пройдут 26 марта 2026 года, финалы – 31-го. Матчи межконтинентальных стыков тоже пройдут в марте, точные даты пока не определены.

