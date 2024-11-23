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  • Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Йохауг победила в «разделке» классикой на 10 км с преимуществом в 40 секунд, Хайди Венг – 2-я, Фоснес – 3-я
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Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Йохауг победила в «разделке» классикой на 10 км с преимуществом в 40 секунд, Хайди Венг – 2-я, Фоснес – 3-я

Тереза Йохауг выиграла «разделку» классикой на открытии сезона в Бейтостолене.

Лыжные гонки 

Турнир в Бейтостолене

10 км, раздельный старт, классический стиль 

Женщины

1. Тереза Йохауг – 26.32,1

2. Хайди Венг – 39,6

3. Кристин Фоснес – 56,2

4. Лотта Венг – 1.13,0 

5. Астрид Ойре Шлинн – 1.17,7

6. Силье Теодорсен – 1.18,5

7. Софи Лаукли (США) – 1.33,8 

8. Силье Ойре Шлинн – 1.35,5

9. Гру Рандбю – 1.44,8

10. Каролине Симпсон-Ларсен – 1.49,0 

11. Анне Кьерсти Калво – 1.56,7

12. Йоханне Харвикен – 2.02,9...

14. Матильде Мирвол – 2.15,8...

30. Дельфин Клодель (Франция) – 2.41,2...

32. Марен Киркеэйде – 2.42,3

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoЛотта Венг
logoТереза Йохауг
Хедда Амундсен
Гру Рандбю
logoАнне Кьерсти Калво
Мария Меллинг
logoсборная Норвегии жен
Силье Теодорсен
Кристин Фоснес
logoсборная Норвегии жен
logoсборная США жен
Дельфин Клодель
Магни Смедос
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Марен Киркеэйде
logoМарте Сконес
Надин Фендрих
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