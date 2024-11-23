Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Йохауг победила в «разделке» классикой на 10 км с преимуществом в 40 секунд, Хайди Венг – 2-я, Фоснес – 3-я
Тереза Йохауг выиграла «разделку» классикой на открытии сезона в Бейтостолене.
Лыжные гонки
Турнир в Бейтостолене
10 км, раздельный старт, классический стиль
Женщины
1. Тереза Йохауг – 26.32,1
2. Хайди Венг – 39,6
3. Кристин Фоснес – 56,2
4. Лотта Венг – 1.13,0
5. Астрид Ойре Шлинн – 1.17,7
6. Силье Теодорсен – 1.18,5
7. Софи Лаукли (США) – 1.33,8
8. Силье Ойре Шлинн – 1.35,5
9. Гру Рандбю – 1.44,8
10. Каролине Симпсон-Ларсен – 1.49,0
11. Анне Кьерсти Калво – 1.56,7
12. Йоханне Харвикен – 2.02,9...
14. Матильде Мирвол – 2.15,8...
30. Дельфин Клодель (Франция) – 2.41,2...
32. Марен Киркеэйде – 2.42,3
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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