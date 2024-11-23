Колапинто испытал перегрузку более 50G при аварии в квалификации. Пилот пройдет два медицинских обследования
Франко Колапинто разбил болид во время второго сегмента квалификации к Гран-при Лас Вегаса. Сессию завершили досрочно, аргентинец стал 14-м.
После окончания квалификации «Уильямс» выпустил заявление касательно аварии Колапинто:
«Во время квалификации Франко испытал значительную перегрузку более 50G, ему потребуется медицинское обследование. Очевидно, перегрузка такого уровня очень серьезна и сурова, так что ему [Колапинто] нужно будет еще раз пройти обследование завтра, чтобы мы узнали, готов ли он принять участие в гонке.
Здоровье Франко – это все, что имеет значение, и мы рады, что он в порядке. Мы предоставим больше информации, когда сможем», – говорится в пресс-релизе команды.
Колапинто разбил болид в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса и вызвал красные флаги
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