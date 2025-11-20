Неймар забил за «Сантос» впервые с августа. У него 4 гола в 17 матчах чемпионата Бразилии
Неймар забил четвертый мяч в сезоне чемпионата Бразилии.
Атакующий полузащитник «Сантоса» Неймар отметился забитым мячом в матче 34-го тура чемпионата Бразилии против «Мирассола» (1:1).
Этот гол стал четвертым в сезоне для 33-летнего футболиста.
Неймар отличился впервые с 5 августа и прервал безголевую серию из семи матчей. В этом сезоне он провел 17 игр в чемпионате Бразилии. Подробную статистику игрока можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
