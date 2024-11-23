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КХЛ. «Спартак» примет «Витязь», «Трактор» сыграет с «Куньлунем», «Локомотив» против «Торпедо», «Ак Барс» в гостях у «Северстали»

Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Спартак» примет «Витязь», «Трактор» – «Куньлунь», «Локомотив» сыграет с «Торпедо». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСалават Юлаев
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результаты матчей
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logoКуньлунь Ред Стар
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