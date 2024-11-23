Гран-при Китая. Сато победил, Шайдоров – 2-й, Сяо Хим Фа – 3-й, Эгадзе – 4-й
Гран-при по фигурному катанию
6-й этап
Cup of China
Чунцин, Китай
Мужчины
Итоговое положение
1. Шун Сато (Япония) – 278,48
2. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 276,17
3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 252,53
4. Ника Эгадзе (Грузия) – 247,54
5. Маттео Риццо (Италия) – 243,82
6. Дай Дайвэй (Китай) – 237,35
7. Денис Васильев (Латвия) – 234,67
8. Цзинь Боян (Китай) – 231,89
9. Ким Хен Гем (Южная Корея) – 216,64
10. Николай Мемола (Италия) – 214,77
11. Чэнь Юйдун (Китай) – 182,60
Произвольная программа
1. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 182,96
2. Шун Сато (Япония) – 179,73
3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 161,31
4. Ника Эгадзе (Грузия) – 159,81
5. Денис Васильев (Латвия) – 158,92
6. Маттео Риццо (Италия) – 158,90
7. Дай Дайвэй (Китай) – 154,39
8. Ким Хен Гем (Южная Корея) – 148,88
9. Цзинь Боян (Китай) – 148,23
10. Николай Мемола (Италия) – 145,90
11. Чэнь Юйдун (Китай) – 104,87
Расписание Гран-при Китая: там выступят Дэвис и Смолкин, Губанова, Гленн, Сяо Хим Фа, Эгадзе, Хазе и Володин
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