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Гран-при Китая. Сато победил, Шайдоров – 2-й, Сяо Хим Фа – 3-й, Эгадзе – 4-й

Сато, Сяо Хим Фа и Шайдоров покажут произвольные программы на Гран-при Китая.

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап

Cup of China

Чунцин, Китай

Мужчины

Итоговое положение

1. Шун Сато (Япония) – 278,48

2. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 276,17

3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 252,53

4. Ника Эгадзе (Грузия) – 247,54

5. Маттео Риццо (Италия) – 243,82

6. Дай Дайвэй (Китай) – 237,35

7. Денис Васильев (Латвия) – 234,67

8. Цзинь Боян (Китай) – 231,89

9. Ким Хен Гем (Южная Корея) – 216,64

10. Николай Мемола (Италия) – 214,77

11. Чэнь Юйдун (Китай) – 182,60

Произвольная программа

1. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 182,96

2. Шун Сато (Япония) – 179,73

3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 161,31

4. Ника Эгадзе (Грузия) – 159,81

5. Денис Васильев (Латвия) – 158,92

6. Маттео Риццо (Италия) – 158,90

7. Дай Дайвэй (Китай) – 154,39

8. Ким Хен Гем (Южная Корея) – 148,88

9. Цзинь Боян (Китай) – 148,23

10. Николай Мемола (Италия) – 145,90

11. Чэнь Юйдун (Китай) – 104,87

Расписание Гран-при Китая: там выступят Дэвис и Смолкин, Губанова, Гленн, Сяо Хим Фа, Эгадзе, Хазе и Володин

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoГран-при Китая
мужское катание
результаты
logoГран-при
logoЦзинь Боян
Николай Мемола
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Дай Дайвэй
Денис Васильев
Ника Эгадзе
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная Латвии
logoсборная Китая
Ким Хен Гем
Чэнь Юйдун
Михаил Шайдоров
logoсборная Южной Кореи
Адам Сяо Хим Фа
Маттео Риццо
Шун Сато
logoсборная Казахстана
сборная Грузии
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