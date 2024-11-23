НБА. «Лейкерс» примут «Денвер», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Сан-Антонио» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

«Лейкерс » примут на своей площадке «Денвер », лидирующий на Западе «Голден Стэйт » сыграет в гостях против «Сан-Антонио ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.