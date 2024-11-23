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НБА. «Лейкерс» примут «Денвер», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Сан-Антонио» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

«Лейкерс» примут на своей площадке «Денвер», лидирующий на Западе «Голден Стэйт» сыграет в гостях против «Сан-Антонио».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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logoДетройт
logoШарлотт
logoЮта
logoГолден Стэйт
logoНью-Йорк
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