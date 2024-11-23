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Ольга Зайцева: «В столь непростое для страны время не стоит негодовать о нехватке патронов. Нам предстоит большой путь развития этой отрасли для биатлонистов»

Ольга Зайцева считает, что не стоит жаловаться на нехватку патронов в биатлоне.

Ранее на проблему обратили внимание, в частности, чемпионы мира из России Антон Бабиков и Александр Логинов.

«Считаю, в столь непростое для страны время не стоит негодовать о нехватке патронов. Безусловно, проблема есть. Стоят патроны дорого, необходимы значительные финансовые средства на их приобретение, особенно спортсменам, кто находится на индивидуальной подготовке.

Спортивные организации ведут контроль и учет расходования патронов, при этом существуют нормативы по обеспечению спортсменов соответствующего уровня. Не хочется ругать спортсменов, которые поднимают эту тему, так как здесь надо понимать, какая организация отвечает за обеспечение патронами того или иного спортсмена, и не забывать реалии сегодняшней ситуации в мире», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Зайцева.

Также Зайцева выразила уверенность, что никто не допустит регресса в развитии российского биатлона. 

«Нам предстоит большой путь развития этой отрасли именно для биатлонистов. Всегда наши спортсмены стреляли российскими патронами. Иностранными патронами стреляют только некоторые спортсмены, кто работает с иностранными стволами. Спортивным винтовкам российского производства больше подходят российские патроны.

Никто никогда не допустит, чтобы наступил регресс в развитии российского биатлона. Это дорогостоящий зимний вид спорта, номер один, также он имеет глубокую историю и важное прикладное значение. Так что никакой катастрофы нет», – отметила Зайцева.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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