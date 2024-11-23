Форвард «Юты» Макбэйн «подавлен и опустошен» после эпизода с травмой Овечкина (Эллиотт Фридман)

Джек Макбэйн был расстроен из-за нанесения травмы Александру Овечкину.

Нападающий «Юты» столкнулся с форвардом «Вашингтона » в матче регулярного чемпионата НХЛ , из-за чего россиянин пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцевой кости.

«Макбэйн хочет играть в жесткий хоккей, но не хотел нанести Александру Овечкину травму. Я слышал, что он был подавлен и опустошен.

Из-за этого Том Уилсон гонялся за Макбэйном по всему льду.

Это понятно, ведь Уилсон хотел заступиться за главного хоккеиста организации, но Макбэйн не хотел этой травмы. Это случайность», – сказал инсайдер Эллиотт Фридман .