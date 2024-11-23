Форвард «Юты» Макбэйн «подавлен и опустошен» после эпизода с травмой Овечкина (Эллиотт Фридман)
Джек Макбэйн был расстроен из-за нанесения травмы Александру Овечкину.
Нападающий «Юты» столкнулся с форвардом «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ, из-за чего россиянин пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцевой кости.
«Макбэйн хочет играть в жесткий хоккей, но не хотел нанести Александру Овечкину травму. Я слышал, что он был подавлен и опустошен.
Из-за этого Том Уилсон гонялся за Макбэйном по всему льду.
Это понятно, ведь Уилсон хотел заступиться за главного хоккеиста организации, но Макбэйн не хотел этой травмы. Это случайность», – сказал инсайдер Эллиотт Фридман.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportskeeda
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