UFC Fight Night 248: Ян – Фигейредо, Салихов – Кенан
23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир UFC Fight Night 248, в главном бою которого пройдет поединок в легчайшем весе между Петром Яном (17-5) и Дейвисоном Фигейредо (24-3-1).
В соглавном бою встретятся Ян Сяонань (18-4) и Табата Риччи (11-2).
Другие бои главного карда:
Сонг Кенан (22-8) – Муслим Салихов (20-5);
Ванг Конг (6-0) – Габриэлла Фернандес (9-3);
Волкан Оздемир (20-7) – Карлос Ульберг (10-1).
Прямая трансляция турнира пройдет 23 ноября на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Начало прелимов в 11:00 по мск, главный кард стартует в 14:00 по мск.
Взвешивание UFC Fight Night 248: Ян тяжелее Фигейредо, Салихов легче Кенана
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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