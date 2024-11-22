UFC Fight Night 248: Ян – Фигейредо, Салихов – Кенан

23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир UFC Fight Night 248, в главном бою которого пройдет поединок в легчайшем весе между Петром Яном (17-5) и Дейвисоном Фигейредо (24-3-1).

В соглавном бою встретятся Ян Сяонань (18-4) и Табата Риччи (11-2).

Другие бои главного карда:

Сонг Кенан (22-8) – Муслим Салихов (20-5);

Ванг Конг (6-0) – Габриэлла Фернандес (9-3);

Волкан Оздемир (20-7) – Карлос Ульберг (10-1).

Прямая трансляция турнира пройдет 23 ноября на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Начало прелимов в 11:00 по мск, главный кард стартует в 14:00 по мск.

Взвешивание UFC Fight Night 248: Ян тяжелее Фигейредо, Салихов легче Кенана