Андрей Кобелев: «Зачем нужны эти Николич и Станкович в РПЛ? Хватит ориентироваться на югославов. Пусть едут либо в Европу, либо к себе и там тренируют»

Андрей Кобелев раскритиковал игру ЦСКА и сербских тренеров в Мир РПЛ.

Армейцы занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков за 16 матчей.

«ЦСКА не улучшает состав. И я вообще не понял, зачем надо было менять тренера и приглашать югослава. Полный абсурд.

Зачем нужны в РПЛ эти Николич и Станкович ? ЦСКА при Федотове мне нравился больше, чем при Николиче, а место остается таким же.

Сильно радует «Локомотив» и работа Галактионова. Хватит уже ориентироваться на югославов. Пусть они едут либо в Европу, либо к себе. И там тренируют», – сказал бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев .

Алексей Стукалов: «ЦСКА плохо выглядит, слабее всех московских команд. Пьянич ничем не примечателен. Николич, Станкович, Личка себя не проявляют»

ЦСКА уступил «Ростову» – 1:2. Голенков сделал дубль после выхода на замену на 75-й