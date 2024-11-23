Андрей Кобелев: «Зачем нужны эти Николич и Станкович в РПЛ? Хватит ориентироваться на югославов. Пусть едут либо в Европу, либо к себе и там тренируют»
Армейцы занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков за 16 матчей.
«ЦСКА не улучшает состав. И я вообще не понял, зачем надо было менять тренера и приглашать югослава. Полный абсурд.
Зачем нужны в РПЛ эти Николич и Станкович? ЦСКА при Федотове мне нравился больше, чем при Николиче, а место остается таким же.
Сильно радует «Локомотив» и работа Галактионова. Хватит уже ориентироваться на югославов. Пусть они едут либо в Европу, либо к себе. И там тренируют», – сказал бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев.
Алексей Стукалов: «ЦСКА плохо выглядит, слабее всех московских команд. Пьянич ничем не примечателен. Николич, Станкович, Личка себя не проявляют»
ЦСКА уступил «Ростову» – 1:2. Голенков сделал дубль после выхода на замену на 75-й
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