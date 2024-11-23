❄️ Кубок Содружества. Смольская победила в гонке преследования, Гришина – 2-я, Сливко – 3-я
Динара Смольская выиграла пасьют на этапе Кубка Содружества по биатлону.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону
2-й этап
Ханты-Мансийск
Женщины
Гонка преследования
1. Динара Смольская (Беларусь) – 29.33,7 (2)
2. Анастасия Гришина – 10,6 (1)
3. Виктория Сливко – 30,5 (1)
4. Наталия Шевченко – 37,2 (3)
5. Кристина Резцова – 43,0 (4)
6. Виктория Метеля – 47,1 (2)
7. Анна Сола (Беларусь) – 49,0 (4)
8. Тамара Дербушева – 1.07,3 (3)
9. Светлана Миронова – 1.45,4 (4)
10. Ирина Казакевич – 1.47,8 (4)
11. Анастасия Зырянова – 1.49,3 (0)
12. Анастасия Шевченко – 2.06,9 (3)...
25. Анастасия Халили – 4.14,5 (7)...
35. Валерия Каюмова – 4.45,2 (7)...
38. Ульяна Нигматуллина – 5.54,0 (4)
Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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