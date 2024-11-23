«Атлетико» – «Алавес». Онлайн-трансляция начнется в 18:15

«Атлетико» встретится с «Алавесом» в 14-м туре Ла Лиги.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:15 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 2».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги