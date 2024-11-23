Алексей Смертин: «В детстве я страдал от энуреза, это угнетало. В 13-14 лет думал: «Поскорее бы закончилась эта жизнь». Футбол стал для меня спасательным кругом»

Алексей Смертин рассказал, как футбол помог ему в борьбе с заболеванием.

«Я относительно давно занимаюсь социальными проектами. Сегодня, кажется, впервые озвучу, что стало причиной моего участия в них. Этот эпизод мог быть даже в моей биографии, которая была написана в стилистике Довлатова, но в последний момент я попросил убрать этот эпизод. Смалодушничал, как мне сейчас кажется.

В общем, в детстве я страдал от энуреза. Я тогда очень спешил проживать свою жизнь, потому что мне было довольно сложно с этим заболеванием, тем более с учетом того, что я – командный игрок. Поэтому у меня с детства тесная связь с мамой, ведь она помогала мне, была рядом буквально денно и нощно. А с другой стороны были требования отца на футбольном поле, выезды в спортивные лагеря и эти постоянные пробуждения. Я не мог с этим справиться, это очень мешало и угнетало.

Я никогда не был склонен к суициду, но уже в 13-14 лет, на фоне всего происходящего, просто думал: «Поскорее бы закончилась эта жизнь». Представляете, как с этим жить в деревне, когда приезжаешь на сенокос, а мама утром вывешивает вот эти простыни после меня. Мне было стыдно перед родственниками, а что говорить об упомянутых поездках, когда ты с командой едешь, например, в Павлодар на турнир. Мне было неловко рассказывать об этом в книге, наверное, тогда еще не был готов.

Но сейчас понимаю, что ничего стыдного в этом нет, это – ложный стыд. Ведь это просто недуг, который был со мной. Самое интересное, что заболевание пропало в том возрасте, когда я стал профессиональным футболистом. Футбол стал для меня спасательным кругом, который вдохнул в меня жизнь. Футбол – это инструмент и терапия. Мой пример и дальнейшая деятельность прекрасно подходит для подтверждения этой гипотезы», – написал бывший полузащитник сборной России в своем блоге на Спортсе” .

«Футбол – терапия». Алексей Смертин впервые рассказал о том, как спорт помог в борьбе с недугом