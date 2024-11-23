❄️ Лыжи. Кубок России. Коростелев выиграл классическую «разделку» на 15 км, Семяшкин – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 7-й
Коростелев выиграл «разделку» классикой на этапе Кубка России, Большунов – 7-й.
Кубок России по лыжным гонкам-2024/25
1-й этап
Вершина Теи
15 км, классический стиль, раздельный старт
Мужчины
1. Савелий Коростелев – 37.36,3
2. Евгений Семяшкин – 17,2
3. Иван Горбунов – 19,3
4. Сергей Ардашев – 20,8
5. Андрей Сахаров – 36,6
6. Александр Ившин – 40,7
7. Александр Большунов – 44,3
8. Павел Соловьев – 46,8
9. Илья Семиков – 51,6
10. Илья Порошкин – 52,6...
14. Артем Мальцев – 1.21,7...
17. Денис Спицов – 1.33,4...
20. Андрей Ларьков – 1.41,2...
49. Александр Терентьев – 3.14,7
Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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