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  • ❄️ Лыжи. Кубок России. Коростелев выиграл классическую «разделку» на 15 км, Семяшкин – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 7-й
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❄️ Лыжи. Кубок России. Коростелев выиграл классическую «разделку» на 15 км, Семяшкин – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 7-й

Коростелев выиграл «разделку» классикой на этапе Кубка России, Большунов – 7-й.

Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

1-й этап

Вершина Теи

15 км, классический стиль, раздельный старт

Мужчины

1. Савелий Коростелев – 37.36,3

2. Евгений Семяшкин – 17,2

3. Иван Горбунов – 19,3

4. Сергей Ардашев – 20,8

5. Андрей Сахаров – 36,6

6. Александр Ившин – 40,7

7. Александр Большунов – 44,3

8. Павел Соловьев – 46,8

9. Илья Семиков – 51,6

10. Илья Порошкин – 52,6...

14. Артем Мальцев – 1.21,7...

17. Денис Спицов – 1.33,4...

20. Андрей Ларьков – 1.41,2...

49. Александр Терентьев – 3.14,7

Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoКубок России
результаты
logoсборная России (лыжные гонки)
гонка 15 км
лыжные гонки
logoАлександр Большунов
logoДенис Спицов
logoАртем Мальцев
logoАлександр Ившин
logoАнтон Тимашов
logoАндрей Ларьков
logoСергей Волков
logoСавелий Коростелев
logoИван Горбунов
Константин Тиунов
logoДмитрий Жуль
Максим Зубцов
logoАндрей Собакарев
logoВиктор Жуль
Илья Порошкин
logoПавел Соловьев
logoСергей Ардашев
logoИлья Семиков
Егор Митрошин
Александр Бакуров
logoАлександр Терентьев
Сергей Забалуев
Евгений Семяшкин
Андрей Сахаров
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