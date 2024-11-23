Троих фанатов «Реала» арестовали за расизм в адрес Ямаля и Рафиньи в игре с «Барсой». Один из задержанных – несовершеннолетний
В матче 11-го тура Ла Лиги мадридский клуб дома проиграл каталонцам со счетом 0:4.
После третьего пропущенного гола некоторые зрители начали оскорблять 17-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, называя его «чертовым негром» и «гребаным мавром».
Отмечалось, что оскорбления были направлены также в адрес Алехандро Бальде, Ансу Фати и Рафиньи Диаса.
После тщательного просмотра записей следователи установили точное местонахождение кричавших и идентифицировали их. Один из арестованных является несовершеннолетним.
По словам полицейских, ни один из задержанных не является зарегистрированным болельщиком мадридского «Реала» и не имеет судимостей.
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