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Троих фанатов «Реала» арестовали за расизм в адрес Ямаля и Рафиньи в игре с «Барсой». Один из задержанных – несовершеннолетний

Троих фанатов «Реала» арестовали за расизм в адрес игроков «Барселоны».

В матче 11-го тура Ла Лиги мадридский клуб дома проиграл каталонцам со счетом 0:4.

После третьего пропущенного гола некоторые зрители начали оскорблять 17-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, называя его «чертовым негром» и «гребаным мавром».

Отмечалось, что оскорбления были направлены также в адрес Алехандро Бальде, Ансу Фати и Рафиньи Диаса.

После тщательного просмотра записей следователи установили точное местонахождение кричавших и идентифицировали их. Один из арестованных является несовершеннолетним.

По словам полицейских, ни один из задержанных не является зарегистрированным болельщиком мадридского «Реала» и не имеет судимостей.

RFEF осудила расизм на матче «Реала» с «Барсой»: «Выступаем за «нулевую терпимость» к этому социальному злу»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: El Mundo
logoБарселона
logoРеал Мадрид
дискриминация
logoАлекс Бальде
происшествия
logoЛамин Ямаль
logoАнсу Фати
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