  • Новый сокольничий «Лацио» восхвалял Муссолини и называл клуб «дерьмом» в старых постах. Предыдущий демонстрировал фашистское приветствие и был уволен за публикацию фото пениса
Новый сокольничий «Лацио» подвергся критике за восхваление Муссолини.

В социальных сетях обнаружили пост нового сокольничего «Лацио» Джакомо Гарруто от 2018 года, в котором он высказался о лидере Национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини.

«Как Италия скучает по тебе, мой Бенито...» – говорится в посте Гарруто о диктаторе, управлявшем Италией в 1922-1943 годах.

Также в соцсетях нашли старые высказывания сокольничего, где он оскорбительно высказывался о «Лацио», в частности, называя клуб «дерьмом». За высказывания о Муссолини и «Лацио» Гарруто подвергся критике в соцсетях.

Предыдущий сокольничий «Лацио» Хуан Бернабе был уволен в начале года: Мужчина перенес операцию по протезированию полового члена и выкладывал в соцсети фото и видео с результатами процедуры.После увольнения Бернабе продолжал жить на базе «Лацио», клуб выселил его через суд. В 2021 году «Лацио» отстранил Бернабе на 4 игры за фашистское приветствие на стадионе.

Источник: Corriere della Sera
Источник: Corriere della Sera
Материалы по теме
«Лацио» через суд выселил с базы бывшего дрессировщика орла-талисмана клуба. Выкладывавший фото пениса Бернабе отказывался съезжать добровольно
28 июня, 09:49
Выложивший фото пениса дрессировщик орла-талисмана «Лацио» подаст в суд на президента клуба за увольнение: «Я показал результат хирургической операции. Это была ошибка коммуникации»
13 февраля, 17:30
Выложивший фото пениса дрессировщик орла-талисмана «Лацио» не вернется в клуб. Лотито считает, что этот поступок хуже фашистского приветствия мужчины в 2021-м
16 января, 12:40
