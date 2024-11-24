Воронков забил в матче с «Каролиной», отличившись в 3-й игре подряд. У форварда 4+2 в последних 5 играх
Дмитрий Воронков забил «Каролине», отличившись в 3-м матче подряд.
Форвард «Коламбуса» забросил шайбу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (5:4 Б).
В активе 24-летнего россиянина стало 7 (5+2) очков в 11 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности.
При этом 6 (4+2) баллов он набрал в последних 5 играх. Текущая голевая серия – 3 матча.
Сегодня Воронков (18:01 – максимальное время в сезоне, 4:19 – в большинстве, «+2») отметился 3 бросками в створ (еще 1 – не в створ), сделал 2 блока и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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