«Верона» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

«Интер» сыграет в гостях с «Вероной» в 13-м туре Серии А.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1». Таблица Серии А Статистика Серии А