У ЦСКА 1 победа в 5 последних матчах

ЦСКА одержал лишь одну победу за 5 последних матчей.

Команда Марко Николича сегодня уступила «Ростову » (1:2) в рамках Мир РПЛ .

За последние 5 матчей у ЦСКА лишь одна победа – над «Крыльями Советов» (2:1). Также у армейцев 2 поражения и 2 ничьих.