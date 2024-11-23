Травмированный Овечкин посетил матч «Вашингтона» и «Бостона» в НБА. Он выпил пива и сделал фото с баскетбольным мячом
39-летний капитан «Вашингтона» из НХЛ впервые появился на публике после травмы. Ранее стало известно, что хоккеист выбыл на 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости, полученного в матче с «Ютой».
Овечкин пришел на матч внутрисезонного турнира НБА между «Вашингтоном» и «Бостоном» (96:108). Хоккеист сидел на трибуне вместе со своим тестем Кириллом Шубским. Не было заметно, что у него есть при себе костыли.
Во второй половине встречи «Уизардс» объявили, что Александр присутствует на матче, и попросили его сфотографироваться с фирменным баскетбольным мячом.
По ходу игры форвард «столичных» попал в объектив камеры со стаканом пива.
Овечкин (868 шайб в 1444 играх в НХЛ) занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 в 1487).
Главное о травме Овечкина: сломал левую ногу, пропустит от месяца до полутора
«Вы же «Селтикс», так?» Джо Байден притворился, что забыл, какая команда НБА пришла к нему в гости
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий