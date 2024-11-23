Травмированный Овечкин посетил матч «Вашингтона» и «Бостона» в НБА. Он выпил пива и сделал фото с баскетбольным мячом

Александр Овечкин посетил матч «Вашингтона» и «Бостона» в НБА.

39-летний капитан «Вашингтона » из НХЛ впервые появился на публике после травмы. Ранее стало известно, что хоккеист выбыл на 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости, полученного в матче с «Ютой».

Овечкин пришел на матч внутрисезонного турнира НБА между «Вашингтоном» и «Бостоном » (96:108). Хоккеист сидел на трибуне вместе со своим тестем Кириллом Шубским. Не было заметно, что у него есть при себе костыли.

Во второй половине встречи «Уизардс» объявили, что Александр присутствует на матче, и попросили его сфотографироваться с фирменным баскетбольным мячом.

По ходу игры форвард «столичных» попал в объектив камеры со стаканом пива.

Овечкин (868 шайб в 1444 играх в НХЛ) занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 в 1487).

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