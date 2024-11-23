Пеп о Родри: «Ман Сити» не хватает лучшего игрока в мире. «Барса» без Месси не взяла бы 6 трофеев в 2009 году»
Пеп Гвардиола сравнил отсутствие Родри в «Ман Сити» с потерей «Барсой» Лео Месси.
Действующий обладатель «Золотого мяча» выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок.
«Конечно, нам не хватает лучшего игрока в мире. Вспомните мое время в «Барселоне», тогда Лионель Месси был лучшим игроком.
Сыграй мы тот сезон (2008/09 – Спортс’‘) без Месси, то выиграли бы мы требл? Нет, не выиграли. Взяли бы шесть трофеев подряд без Месси? Не взяли бы», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Матчи «Ман Сити» – другой вид спорта. И это главная проблема Пепа
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер City Report
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