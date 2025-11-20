Аканджи о постоянном трансфере в «Интер»: «Надеюсь, я очень счастлив в Милане. Доволен работой с Киву, нравится его подход к команде»

Мануэль Аканджи: надеюсь остаться в «Интере», доволен работой с Киву.

Мануэль Аканджи надеется продолжить выступать за «Интер» на постоянной основе.

Миланцы арендовали защитника у «Манчестер Сити », в соглашении есть опция выкупа, которая станет обязательной при выполнении определенных условий. Ранее сообщалось , что в итальянском клубе настолько довольны 30-летним швейцарцем, что готовы выкупить его в любом случае, независимо от того, будет ли активирован соответствующий пункт.

– Видишь ли ты свое будущее в «Интере» после этого сезона?

– Надеюсь. Посмотрим, что произойдет в этом сезоне, а потом решим, что делать с клубом. Не знаю, все зависит от того, как сложится сезон, но сейчас я очень счастлив в Милане.

– Станет ли Киву в будущем топ-тренером?

– Он еще молод, но мне очень нравится его подход к команде и тренерскому штабу, то, как он общается с нами. Сейчас я очень доволен [работой] с ним. Конечно, он молод и ему еще многому предстоит научиться, но у него была отличная карьера, и я думаю, он может черпать вдохновение в этом, у тренеров, с которыми работал. Посмотрим, как у него все сложится.

– Скудетто – ваша цель?

– Конечно, – сказал Аканджи в интервью Sport Mediaset.