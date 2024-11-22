Гран-при России. «Невский лед». Худайбердиева и Базин, Кагановская и Некрасов, Леонтьева и Горелкин покажут ритм-танцы
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
5-й этап
Санкт-Петербург
«Невский лед»
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 17:50 по московскому времени (23 ноября), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков
2. Елизавета Кириллова – Илья Карпов
3. Юлия Чуркина – Борис Фролов
Вторая разминка
4. Ольга Федорова – Павел Драко
5. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
6. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
7. Екатерина Миронова – Евгений Устенко
Третья разминка
8. Анна Щербакова – Егор Гончаров
9. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
10. Елизавета Шичина – Павел Дрозд
11. Василиса Кагановская – Максим Некрасов
Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий