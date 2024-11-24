«Барселона» после ошибки Кунде пропустила от «Сельты». Защитник не смог как следует сделать пас вратарю
Жюль Кунде совершил результативную ошибку в матче с «Сельтой».
Защитник «Барселоны» на 84-й минуте перехватил передачу соперника и, двигаясь по направлению к своим воротам, попытался сделать пас вратарю. Получилось слишком слабо, и Альфон Гонсалес, завладев мячом, отправил его в сетку.
Спустя две минуты «Сельта» сумела забить еще раз и сравняла счет – 2:2. Матч завершился вничью.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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