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«Барселона» после ошибки Кунде пропустила от «Сельты». Защитник не смог как следует сделать пас вратарю

Жюль Кунде совершил результативную ошибку в матче с «Сельтой».

Защитник «Барселоны» на 84-й минуте перехватил передачу соперника и, двигаясь по направлению к своим воротам, попытался сделать пас вратарю.  Получилось слишком слабо, и Альфон Гонсалес, завладев мячом, отправил его в сетку.

Спустя две минуты «Сельта» сумела забить еще раз и сравняла счет – 2:2. Матч завершился вничью.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoБарселона
logoЖюль Кунде
logoЛа Лига
logoАльфон Гонсалес
logoСельта
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