Маррей будет тренировать Джоковича

Энди Маррей стал новым тренером Новака Джоковича.

По предварительному соглашению, британец будет тренировать экс-первую ракетку мира во время предсезонной подготовки, а также до конца Astralian Open-2025.

«Мы играли друг с другом с тех пор, как были подростками. 25 лет мы соперничали, заставляя друг друга играть на пределе. У нас были одни из самых эпичных сражений в теннисе. Нас называли теми, кто изменил игру, кто рисковал и творил историю.

Я думал, что, возможно, наша история окончилась, но она повернулась. Есть еще одна глава – сейчас настало время, когда один из моих тяжелейших соперников войдет в мою команду. Добро пожаловать на борт, тренер Энди Маррей!» – сказал Джокович в видео.

Серб подписал его: «Ему все равно никогда не нравился уход из тенниса. 🙌». Это отсылка на твит Энди Маррея, который он написал после завершения карьеры в августе: «Да все равно мне теннис и не нравился никогда».