Чемпионат Испании. «Хетафе» против «Вальядолида», «Барселона» сыграет с «Сельтой» в субботу, «Реал» с «Леганесом» – в воскресенье
«Хетафе» и «Вальядолид» откроют 14-й тур Ла Лиги.
В субботу «Атлетико» примет «Алавес», «Барселона» сыграет с «Сельтой» на выезде.
В воскресенье «Реал» проведет гостевой матч с «Леганесом», а завершится тур матчем «Атлетика» и «Сосьедада» Арсена Захаряна.
14-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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