Чемпионат Испании. «Хетафе» против «Вальядолида», «Барселона» сыграет с «Сельтой» в субботу, «Реал» с «Леганесом» – в воскресенье

«Хетафе» и «Вальядолид» откроют 14-й тур Ла Лиги.

В субботу «Атлетико » примет «Алавес », «Барселона » сыграет с «Сельтой» на выезде.

В воскресенье «Реал » проведет гостевой матч с «Леганесом», а завершится тур матчем «Атлетика» и «Сосьедада» Арсена Захаряна.

Чемпионат Испании

14-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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