«Спартак» впервые забил 5 голов «Локомотиву» в матче чемпионата России

«Спартак» впервые забил 5 голов «Локомотиву» в чемпионате России.

Красно-белые обыграли железнодорожников в 16-м туре Мир РПЛ со счетом 5:2.

Ранее «Спартак » никогда не забивал столько мячей этому сопернику за один матч российского национального первенства. «Локомотив » пропустил 5 голов в матче РПЛ впервые с июля 2022 года – тогда он уступил «Зениту» со счетом 0:5. Командой руководил Йозеф Циннбауэр .