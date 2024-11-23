«Спартак» впервые забил 5 голов «Локомотиву» в матче чемпионата России
«Спартак» впервые забил 5 голов «Локомотиву» в чемпионате России.
Красно-белые обыграли железнодорожников в 16-м туре Мир РПЛ со счетом 5:2.
Ранее «Спартак» никогда не забивал столько мячей этому сопернику за один матч российского национального первенства. «Локомотив» пропустил 5 голов в матче РПЛ впервые с июля 2022 года – тогда он уступил «Зениту» со счетом 0:5. Командой руководил Йозеф Циннбауэр.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Sports
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