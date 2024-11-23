Петр Фрадков избран главой Всероссийской федерации легкой атлетики
Петр Фрадков стал главой Всероссийской федерации легкой атлетики.
В субботу в Москве состоялась отчетно‑выборная конференции ВФЛА. По итогам голосования делегатов Фрадков был единогласно избран главой ВФЛА на четырехлетний срок. Другим претендентом на пост был Олег Курбатов.
Фрадков – председатель ПАО «Промсвязьбанк», сын бывшего председателя правительства РФ Михаила Фрадкова.
Он был председателем попечительского совета ВФЛА и выдвигался на новую должность от Волгоградской области, его кандидатуру поддерживал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
До него главой ВФЛА был Петр Иванов.
В нашу легкую атлетику пришла Генпрокуратура – из-за денег. Что там нашлось?
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: «Матч ТВ»
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