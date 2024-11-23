Петр Фрадков избран главой Всероссийской федерации легкой атлетики

Петр Фрадков стал главой Всероссийской федерации легкой атлетики.

В субботу в Москве состоялась отчетно‑выборная конференции ВФЛА. По итогам голосования делегатов Фрадков был единогласно избран главой ВФЛА на четырехлетний срок. Другим претендентом на пост был Олег Курбатов.

Фрадков – председатель ПАО «Промсвязьбанк», сын бывшего председателя правительства РФ Михаила Фрадкова.

Он был председателем попечительского совета ВФЛА и выдвигался на новую должность от Волгоградской области, его кандидатуру поддерживал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

До него главой ВФЛА был Петр Иванов .

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