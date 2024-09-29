«Краснодар» обыграл «Зенит», а «Локо» – «Спартак», покер Палмера, «Барса» уступила «Осасуне», отстранение фигуристов продлено, 1-й гол Дзюбы за «Акрон», Кузнецов выбыл на 2 месяца и другие новости

1. «Краснодар» вырвал победу у «Зенита» в 10-м туре Мир РПЛ – 2:0! Кордоба забил на 88-й после ошибки Караваева, Смолов – на 94-й. Еще в игре был неприятный момент, когда Тормена наступил на пах Гонду – за это игроку «Краснодара» дали желтую. У Соболева нет голов в 4 матчах за петербуржцев. Для «Зенита» это поражение стало первым в сезоне РПЛ, а «Краснодар» остался единственной командой лиги без поражений.

«Локомотив» обыграл «Спартак» в дерби – 3:1. У красно-белых лишь одна победа в 5 последних турах, а железнодорожники выиграли 11 из 12 последних матчей.

«Ростов» дома уступил «Акрону» – 0:2. Дзюба забил первый гол за клуб из Тольятти и 230-й в карьере. После матча Артем вспомнил о конфликте с Карпиным: «Однажды он меня сильно обидел. Справедливость есть». Тренер «Ростова» не понимает , в чем дело, и не собирается вызывать форварда в сборную России.

ЦСКА разгромил «Ахмат» – 3:0. Клуб из Грозного идет 16-м в РПЛ, только он не побеждал в этом сезоне.

По итогам дня «Краснодар» вышел на первое место в РПЛ, «Локомотив» – 2-й, «Зенит» – 3-й.

2. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в гостях в 6-м туре АПЛ – 1:1. Холанд впервые в сезоне не забил в АПЛ, у «горожан» 3 ничьих в 4 последних играх.

«Челси» обыграл «Брайтон» благодаря покеру Палмера, сделанному в течении 20 минут, – 4:2. Коул первым в истории АПЛ забил 4 гола в первом тайме.

«Арсенал» вырвал победу у «Лестера» – 4:2, «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» – 2:1. Остальные результаты дня – здесь .

«Ливерпуль» обошел «Ман Сити» и возглавил таблицу АПЛ по итогам дня. «Арсенал» сравнялся с «горожанами», «Челси» отстает на очко.

3. «Барселона» внезапно проиграла «Осасуне» на выезде – 2:4. Это первое поражение каталонцев в Ла Лиге при Флике. Второй гол «блауграна» пропустила после потери в центре поля: Флик и Педри уверены, что Торро в этом эпизоде сфолил. Результаты других матчей можно найти здесь .

4. «Бавария» и «Байер» сыграли вничью в главном матче тура Бундеслиги – 1:1. Мюнхенцы впервые не выиграли при Компани, а леверкузенцы продлили серию без поражений в матчах с «Баварией» до четырех игр. Другие результаты дня можно узнать по ссылке .

5. Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов. IBU не допустит российских биатлонистов к соревнованиям в сезоне-2024/25 даже в нейтральном статусе.

6. В КХЛ «Спартак» обыграл ЦСКА в овертайме, «Локомотив» победил «Сочи», «Торпедо» забросило 7 шайб «Амуру». Все результаты – здесь .

Роман Ротенберг сообщил , что Евгений Кузнецов пропустит около двух месяцев из-за травмы. Галимов получит 36,5 млн рублей от «СКА-Невы» за сезон, экс-форвард СКА станет самым высокооплачиваемым игроком в истории ВХЛ. «Авангард» заявил , что не уволит Звягина после 7 поражений подряд.

7.«Ювентус» разгромил «Дженоа» на выезде благодаря дублю Влаховича и голу Консейсау – 3:0. «Бьянконери» по-прежнему не проигрывают при Мотте и не пропускают с прошлого сезона.

«Интер» в гостях обыграл «Удинезе» – 3:2. Лаутаро забил первые голы в сезоне, сделав дубль . В еще одном матче Серии А «Болонья» и «Аталанта» сыграли вничью (1:1).

8. WADA подало апелляцию по допинговому делу Синнера и требует от одного до двух лет дисквалификации.

9. Даниил Медведев обыграл Адриана Маннарино и вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Пекине.

10. UFC Fight Night 243: Мойкано победил Сен-Дени после остановки врачом, Имавов выиграл у Аллена, Железнякова проиграла Перес.

11. «Никс» выменяли форварда Карла-Энтони Таунса. В качестве компенсации в «Миннесоту» последуют форвард Джулиус Рэндл, защитник Донте Дивинченцо и пик первого раунда драфта НБА, выменянный из «Детройта».

12. «Шанхай Шеньхуа» Слуцкого победил «Циндао», играя в меньшинстве с 21-й минуты, – 1:0. У команды российского тренера 11 побед в 12 последних матчах чемпионата Китая.

13. WADA перед Парижем-2024 потеряло более 900 результатов тестов спортсменов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил, сообщил New York Times. Агентство назвало информацию ложью : «Эти факты попросту неверны. Технические проблемы не оказали никакого влияния на Париж-2024».

14. МЛС. Гол Месси не помог «Интер Майами» обыграть «Шарлотт» (1:1), «Атланта» Миранчука и «Филадельфия» тоже сыграли 1:1 .

15. Выставочные матчи НХЛ. Дубль Мичкова с голом в овертайме принес «Филадельфии» победу над «Бостоном» (3:2 ОТ), в первом периоде игрок «Брюинс» затеял стычку с Матвеем, но за россиянина заступился капитан «Флайерс» Шон Кутюрье. «Коламбус» обыграл «Баффало» (6:3), очки за передачи в обеих командах в сумме набрали 6 россиян . «Эдмонтон» с голом Подколзина одолел «Сиэтл» (5:4). Все результаты дня – здесь .

16. Ла Лига требует арестовать фанатов «Атлетико», предложивших прийти в масках на дерби, чтобы оскорблять Винисиуса на расовой почве без последствий.

17. Макдэвид возглавил топ-50 действующих игроков НХЛ по версии Sportsnet. Маккиннон – 2-й, Макар – 3-й, Кучеров – 6-й, Кросби – 9-й.

18. Алина Загитова показала , как читает «Алые паруса» Грина. Ранее она запросила грант на шоу по этому произведению.

Цитаты дня .

Канчельскис об Англии: «Цены все выше, фунт растет, люди боятся держать наличные. В Лондоне купишь бутылку воды, а в Москве на эти же деньги – несколько продуктов »

Вяльбе об отстранении России: «Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили»

Тарасова о критике в адрес Загитовой после заявки на грант: «Это завистники, которые с ума просто сошли. Какое их собачье дело? »

Морьентес о «Золотом мяче»: «Отдадут Винисиусу – более чем заслуженно. Зачем давать правому защитнику? Футбол – это страсть и голы. Но Карвахаль, Беллингем, Родри тоже заслужили»

Пеп о том, что у Артеты «есть вся информация» о «Ман Сити»: «Это может относиться и к делу о 115 обвинениях. Он должен выражаться яснее »

Николишин о 90-х: «Беспредел . Танк шандарахнул по Белому дому прямо передо мной, наезжали ореховские из ОПГ. Но когда молодой, море по колено – ничего не боишься»