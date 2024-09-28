Дзюба забил 230-й гол в карьере. До рекорда Кержакова – 3 мяча
Артем Дзюба приблизился к рекорду Александра Кержакова.
Нападающий «Акрона» забил гол «Ростову» в матче 10-го тура Мир РПЛ (2:0, первый тайм).
Это 230-й гол в карьере Дзюбы. 36-летний футболист сократил отставание от Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола – тот забил 233 мяча.
Подробную статистику Артема можно найти здесь.
Какие рекорды Дзюба еще может побить? Уже близок к Лоськову по гол+пас
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости