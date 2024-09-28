Дзюба забил 230-й гол в карьере. До рекорда Кержакова – 3 мяча

Артем Дзюба приблизился к рекорду Александра Кержакова.

Нападающий «Акрона » забил гол «Ростову » в матче 10-го тура Мир РПЛ (2:0, первый тайм).

Это 230-й гол в карьере Дзюбы . 36-летний футболист сократил отставание от Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола – тот забил 233 мяча.

Подробную статистику Артема можно найти здесь .

Какие рекорды Дзюба еще может побить? Уже близок к Лоськову по гол+пас