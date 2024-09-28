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  • Дзюба о голе «Ростову» и призе лучшему игроку матча: «У нас с Карпиным непростые отношения, однажды он меня сильно обидел. Справедливость есть»
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Дзюба о голе «Ростову» и призе лучшему игроку матча: «У нас с Карпиным непростые отношения, однажды он меня сильно обидел. Справедливость есть»

Артем Дзюба напомнил о конфликте с Валерием Карпиным, забив «Ростову» (2:0).

«Давно не было такой награды, спасибо большое, кто выбрал. Такое путешествие [проделать] и получить награду... Слезы… Все не зря. Я весь выложился.

Уже на 70‑й минуте сказал, чтобы меняли, но мне сказали терпеть. Продолжаем закаливать характер.

У нас с Карпиным непростые отношения, однажды он меня сильно обидел… Справедливость есть», – сказал нападающий «Акрона», признанный лучшим футболистом матча 10-го тура Мир РПЛ.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoРостов
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoМатч ТВ
logoАкрон
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