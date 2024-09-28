Дзюба о голе «Ростову» и призе лучшему игроку матча: «У нас с Карпиным непростые отношения, однажды он меня сильно обидел. Справедливость есть»

Артем Дзюба напомнил о конфликте с Валерием Карпиным, забив «Ростову» (2:0).

«Давно не было такой награды, спасибо большое, кто выбрал. Такое путешествие [проделать] и получить награду... Слезы… Все не зря. Я весь выложился.

Уже на 70‑й минуте сказал, чтобы меняли, но мне сказали терпеть. Продолжаем закаливать характер.

У нас с Карпиным непростые отношения, однажды он меня сильно обидел… Справедливость есть», – сказал нападающий «Акрона », признанный лучшим футболистом матча 10-го тура Мир РПЛ .