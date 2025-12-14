Мбаппе осталось 3 гола до рекорда Роналду в «Реале» за календарный год – француз забил «Алавесу», у него 56 мячей. У «Мадрида» еще две игры в 2025-м

Мбаппе в трех голах от рекорда Роналду за календарный год.

Нападающий «Реала » Килиан Мбаппе забил гол в матче с «Алавесом» в 17-м туре Ла Лиги (1:0, первый тайм).

Это его 56-й гол за мадридский клуб в 2025 году. Сейчас Мбаппе на три мяча отстает от рекорда Криштиану Роналду по голам за «Реал» в рамках календарного года – португалец забил 59 голов в 2013-м.

Помимо еще не завершившейся встречи с «Алавесом », до конца текущего года «Реалу» предстоит провести еще две игры – против «Талаверы» в Кубке Испании и «Севильи» в чемпионате.