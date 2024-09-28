  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Фото
31

Загитова показала, как читает «Алые паруса» Грина. Ранее она запросила грант на шоу по этому произведению

Алина Загитова показала, как читает «Алые паруса».

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию запросила грант в размере 74,8 миллиона рублей на ледовое шоу по произведению Александра Грина в Санкт-Петербурге.

При этом запрос составил 100% от общей суммы реализации проекта.

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0

Загитова о новом ледовом шоу: «Мы не указали спонсорскую помощь в софинансировании и в следующий раз обязательно исправим этот недочет в оформлении»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
logoсборная России
женское катание
книги
logoАлина Загитова
ледовые шоу
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Рудковская о заявке Загитовой на грант в 74,8 млн рублей: «Для масштабного шоу это достаточно скромные деньги»
171сегодня, 03:33
Светлана Журова: «На кино миллиарды мы тратим, а на шоу замечательной Загитовой – не можем? Вопрос суммы и целесообразности рассмотрят специалисты»
157вчера, 17:58
Авербух о заявке Загитовой на грант: «У наших шоу большая социальная направленность. Не надо бросаться на Алину»
88вчера, 15:57
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Софья Тютюнина: «Танцы на льду тяжело понять тем, кто не углубляется в тонкости. Одиночное и парное катание проще для восприятия»
10сегодня, 06:49
Рудковская о заявке Загитовой на грант в 74,8 млн рублей: «Для масштабного шоу это достаточно скромные деньги»
171сегодня, 03:33
Тарасова о Дне фигурного катания: «Прекрасная идея, полностью одобряю! Надо устроить показательные выступления лучших спортсменов»
9вчера, 21:28
Японская фигуристка Шимада выиграла 12-й подряд международный старт по юниорам
24вчера, 20:45
Гран-при среди юниоров. Шимада победила, Вада – 2-я, Ко На Ен – 3-я, Пеццетта – 4-я
38вчера, 20:14
Ко всем новостям
Последние новости
Ирина Слуцкая: «Прекрасно помню свою первую любовь. Мне было 13 лет, и я сходила с ума от Урманова»
146 минут назад
Гран-при среди юниоров. Такахаши, Куперман, Паради, Вацлавик, Мин Гю Со выступят с произвольными программами
1сегодня, 06:15
Гран-при среди юниоров. Вольфкостин и Царевски, Готье и Тьерен, Финелли и Буччарелли покажут произвольные танцы
сегодня, 06:15
Гран-при среди юниоров. Вольфкостин и Царевски лидируют после ритм-танца, Готье и Тьерен – 2-е, Финелли и Буччарелли – 3-и
вчера, 10:33
Анастасия Мишина: «Галлямов для меня – идеал партнера. Очень стабилен во всех отношениях, а для спортсмена это важно»
6вчера, 09:30