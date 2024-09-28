Загитова показала, как читает «Алые паруса» Грина. Ранее она запросила грант на шоу по этому произведению
Алина Загитова показала, как читает «Алые паруса».
Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию запросила грант в размере 74,8 миллиона рублей на ледовое шоу по произведению Александра Грина в Санкт-Петербурге.
При этом запрос составил 100% от общей суммы реализации проекта.
Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0
Загитова о новом ледовом шоу: «Мы не указали спонсорскую помощь в софинансировании и в следующий раз обязательно исправим этот недочет в оформлении»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
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