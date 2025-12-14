Головин о Погба в «Монако»: «Физически вообще не готов. Не сказать, что стал партнером, ему пока тяжело»

Головин о Погба: физически вообще не готов.

Полузащитник «Монако » Александр Головин оценил нынешнюю форму экс-игрока «Ювентуса» и «МЮ» Поля Погба , подписавшего контракт с монегасками летом после истечения бана за нарушение антидопинговых правил.

Первый матч за французский клуб Погба провел в конце ноября. 32-летний игрок еще не выходил в стартовом составе.

– У тебя в этом сезоне появились суперименитые партнеры – Фати, Погба...

Головин : Не сказать, что Погба стал партнером, ему пока тяжело. Пока он физически вообще не готов… наверное. Очень прям сложно.

Слуцкий : Он вообще работает в общей группе?

Головин : Да-да, он тренируется. Недели три точно.

