Головин о Погба в «Монако»: «Физически вообще не готов. Не сказать, что стал партнером, ему пока тяжело»
Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил нынешнюю форму экс-игрока «Ювентуса» и «МЮ» Поля Погба, подписавшего контракт с монегасками летом после истечения бана за нарушение антидопинговых правил.
Первый матч за французский клуб Погба провел в конце ноября. 32-летний игрок еще не выходил в стартовом составе.
– У тебя в этом сезоне появились суперименитые партнеры – Фати, Погба...
Головин: Не сказать, что Погба стал партнером, ему пока тяжело. Пока он физически вообще не готов… наверное. Очень прям сложно.
Слуцкий: Он вообще работает в общей группе?
Головин: Да-да, он тренируется. Недели три точно.
