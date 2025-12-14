  • Спортс
Головин о Погба в «Монако»: «Физически вообще не готов. Не сказать, что стал партнером, ему пока тяжело»

Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил нынешнюю форму экс-игрока «Ювентуса» и «МЮ» Поля Погба, подписавшего контракт с монегасками летом после истечения бана за нарушение антидопинговых правил. 

Первый матч за французский клуб Погба провел в конце ноября. 32-летний игрок еще не выходил в стартовом составе. 

У тебя в этом сезоне появились суперименитые партнеры – Фати, Погба...

Головин: Не сказать, что Погба стал партнером, ему пока тяжело. Пока он физически вообще не готов… наверное. Очень прям сложно.

Слуцкий: Он вообще работает в общей группе?

Головин: Да-да, он тренируется. Недели три точно.

Головин считает, что Кисляк и Батраков могли бы заиграть в Лиге 1: «Они очень умные на поле. Единственная проблема – оба не кажутся скоростными и физически выносливыми»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ютуб-канал Fonbet
