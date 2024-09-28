Галимов получит 36,5 млн рублей от «СКА-Невы» за сезон. Экс-форвард СКА станет самым высокооплачиваемым игроком в истории ВХЛ (Михаил Зислис)
Эмиль Галимов заработает 36,5 млн рублей в «СКА-Неве» за сезон.
Ранее 32-летний форвард расторг контракт со СКА.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Галимов получит от «СКА-Невы» 36,5 миллиона рублей за сезон-2024/25.
Это делает нападающего самым высокооплачиваемым игроком в истории Olimpbet ВХЛ.
В прошлом сезоне Галимов провел 20 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 5 (1+4) очков. В этой регулярке он на лед не выходил.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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