«Дженоа» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
«Ювентус» сыграет в гостях с «Дженоа» в 6-м туре Серии А.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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