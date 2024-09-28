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«Дженоа» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

«Ювентус» сыграет в гостях с «Дженоа» в 6-м туре Серии А.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoДженоа
онлайны
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