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КХЛ. «Торпедо» в гостях у «Амура», «Барыс» примет «Витязь», «Спартак» против ЦСКА, «Локомотив» сыграет с «Сочи»

Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Торпедо» проведет гостевой матч с «Амуром», «Барыс» примет «Витязь», «Спартак» будет противостоять ЦСКА, «Локомотив» сыграет с «Сочи».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoВитязь
logoАмур
logoСпартак
logoТорпедо
результаты матчей
logoКХЛ
logoБарыс
logoСочи
logoSports – Казахстан
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