Компани о 2:2 с «Майнцем»: «В другой день «Бавария» забила бы еще 3-4 гола, учитывая созданные моменты. Поздравляю соперника – для них это отличный результат»
Компани о 2:2 с «Майнцем»: в другой день «Бавария» забила бы еще 3-4 гола.
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани заявил, что команда не до конца реализовала свои моменты в матче с «Майнцем» (2:2) в Бундеслиге.
«Майнц» очень хорошо воспользовался своими моментами, а мы допускали ошибки. У нас тоже были свои шансы, мы создали много моментов, но не реализовали их.
Я хочу оставаться объективным. Если бы мы не создавали моменты – это было бы плохо. Если бы мы «подарили» их сопернику – это тоже было бы плохо. Но этого не произошло. Тем не менее мы забили недостаточно голов и пропустили на два мяча больше, чем следовало.
Поздравляю соперника – для них это отличный результат. Но, если честно, если оглянуться на игру и на те моменты, которые мы создали, в другой день мы забили бы еще 3-4 гола», – сказал Компани.
Что делать с Хаби Алонсо?31873 голоса
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bayern & Germany
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости