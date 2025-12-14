Компани о 2:2 с «Майнцем»: «В другой день «Бавария» забила бы еще 3-4 гола, учитывая созданные моменты. Поздравляю соперника – для них это отличный результат»

Компани о 2:2 с «Майнцем»: в другой день «Бавария» забила бы еще 3-4 гола.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани заявил, что команда не до конца реализовала свои моменты в матче с «Майнцем » (2:2) в Бундеслиге.

«Майнц» очень хорошо воспользовался своими моментами, а мы допускали ошибки. У нас тоже были свои шансы, мы создали много моментов, но не реализовали их.

Я хочу оставаться объективным. Если бы мы не создавали моменты – это было бы плохо. Если бы мы «подарили» их сопернику – это тоже было бы плохо. Но этого не произошло. Тем не менее мы забили недостаточно голов и пропустили на два мяча больше, чем следовало.

Поздравляю соперника – для них это отличный результат. Но, если честно, если оглянуться на игру и на те моменты, которые мы создали, в другой день мы забили бы еще 3-4 гола», – сказал Компани.