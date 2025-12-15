Матч окончен
«Ювентус» одолел «Болонью» в гостях – 1:0. Кабаль забил с паса Йылдыза, Хеггема удалили
«Ювентус» взял три очка с «Болоньей».
«Ювентус» победил в гостях «Болонью» (1:0) в 15-м туре Серии А.
Матч проходил на стадионе «Ренато Далль’Ара».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Хуан Кабаль открыл счет на 64-й минуте, его гол стал победным. Торбьорн Хеггем был удален на 69-й.
Серия А Италия. 15 тур
14 декабря 19:45, Ренато Далль'Ара
