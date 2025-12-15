«Ювентус» одолел «Болонью» в гостях – 1:0. Кабаль забил с паса Йылдыза, Хеггема удалили

«Ювентус» взял три очка с «Болоньей».

«Ювентус » победил в гостях «Болонью» (1:0) в 15-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Ренато Далль’Ара».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Хуан Кабаль открыл счет на 64-й минуте, его гол стал победным. Торбьорн Хеггем был удален на 69-й.

