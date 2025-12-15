  • Спортс
  • «Ювентус» одолел «Болонью» в гостях – 1:0. Кабаль забил с паса Йылдыза, Хеггема удалили
«Ювентус» одолел «Болонью» в гостях – 1:0. Кабаль забил с паса Йылдыза, Хеггема удалили

«Ювентус» взял три очка с «Болоньей».

«Ювентус» победил в гостях «Болонью» (1:0) в 15-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Ренато Далль’Ара».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Хуан Кабаль открыл счет на 64-й минуте, его гол стал победным. Торбьорн Хеггем был удален на 69-й.

Серия А Италия. 15 тур
14 декабря 19:45, Ренато Далль'Ара
Болонья
Завершен
0 - 1
Ювентус
Матч окончен
Де Сильвестри
90’
+4’
Сулемана
90’
88’
Франсишку Консейсау   Миретти
Лукуми   Бернардески
81’
76’
Копмейнерс   Бремер
Дзортеа   Де Сильвестри
73’
Моро   Хольм
73’
Хеггем
69’
Фергюсон   Сулемана
66’
Даллинга   Кастро
66’
64’
  Кабаль
61’
Камбьязо   Кабаль
61’
Дэвид   Опенда
2тайм
Перерыв
Миранда
24’
19’
Копмейнерс
Болонья
Равалья, Миранда, Лукуми, Хеггем, Дзортеа, Побега, Моро, Камбьяги, Фергюсон, Орсолини, Даллинга
Запасные: Домингес, Де Сильвестри, Фаббиан, Маркович, Сулемана, Кастро, Бернардески, Роу, Франческелли, Ликояннис, Одгор, Пессина, Хольм, Иммобиле
1тайм
Ювентус:
Ди Грегорио, Келли, Калулу, Копмейнерс, Йылдыз, Франсишку Консейсау, Камбьязо, К. Тюрам, Локателли, Маккенни, Дэвид
Запасные: Перин, Скалья, Бремер, Ругани, Жоау Мариу, Аджич, Миретти, Жегрова, Кабаль, Рухи, Костич, Опенда
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoЮвентус
онлайны
logoБолонья
logoсерия А Италия
logoХуан Кабаль
logoТорбьорн Хеггем
logoКенан Йылдыз
