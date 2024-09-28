«Ростов» – «Акрон». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

«Ростов» принимает «Акрон» в матче 10-го тура Мир РПЛ.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч! Премьер».

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