«Локомотив» выиграл 11 из 12 последних матчей
Победная серия «Локомотива» достигла четырех матчей.
Команда Михаила Галактионова обыграла «Спартак» (3:1) в 10-м туре Мир РПЛ.
Начиная с 30 июля железнодорожники провели 12 матчей во всех турнирах и выиграли 11 из них. Единственное поражение – от «Краснодара» (0:3).
1 октября «Локомотив» примет «Оренбург» в матче Фонбет Кубка России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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