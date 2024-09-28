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«Локомотив» выиграл 11 из 12 последних матчей

Победная серия «Локомотива» достигла четырех матчей.

Команда Михаила Галактионова обыграла «Спартак» (3:1) в 10-м туре Мир РПЛ.

Начиная с 30 июля железнодорожники провели 12 матчей во всех турнирах и выиграли 11 из них. Единственное поражение – от «Краснодара» (0:3).

1 октября «Локомотив» примет «Оренбург» в матче Фонбет Кубка России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoСпартак
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoМихаил Галактионов
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