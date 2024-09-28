Макдэвид возглавил топ-50 действующих игроков НХЛ по версии Sportsnet. Маккиннон – 2-й, Макар – 3-й, Кучеров – 6-й, Кросби – 9-й
Коннор Макдэвид возглавил топ-50 действующих игроков НХЛ по версии Sportsnet.
Инсайдеры канадского издания составили рейтинг из 50 лучших игроков лиги на сезон-2024/25.
Канадский канал ранее опубликовал список хоккеистов, занявших 40-21-е и 20-11-е места.
При составлении рейтинга учитывалось только то, как хоккеисты выступят в предстоящем чемпионате, по мнению экспертов.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
2. Нэтан Маккиннон («Колорадо»);
3. Кэйл Макар («Колорадо»);
4. Остон Мэттьюс («Торонто»);
5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);
6. Никита Кучеров («Тампа»);
7. Давид Пастрняк («Бостон»);
8. Куинн Хьюз («Ванкувер»);
9. Сидни Кросби («Питтсбург»);
10. Микко Рантанен («Колорадо»).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
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