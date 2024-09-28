Макдэвид возглавил топ-50 действующих игроков НХЛ по версии Sportsnet. Маккиннон – 2-й, Макар – 3-й, Кучеров – 6-й, Кросби – 9-й

Коннор Макдэвид возглавил топ-50 действующих игроков НХЛ по версии Sportsnet.

Инсайдеры канадского издания составили рейтинг из 50 лучших игроков лиги на сезон-2024/25.

Канадский канал ранее опубликовал список хоккеистов, занявших 40-21-е и 20-11-е места.

При составлении рейтинга учитывалось только то, как хоккеисты выступят в предстоящем чемпионате, по мнению экспертов.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);

2. Нэтан Маккиннон («Колорадо»);

3. Кэйл Макар («Колорадо»);

4. Остон Мэттьюс («Торонто»);

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);

6. Никита Кучеров («Тампа»);

7. Давид Пастрняк («Бостон»);

8. Куинн Хьюз («Ванкувер»);

9. Сидни Кросби («Питтсбург»);

10. Микко Рантанен («Колорадо»).