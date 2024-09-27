Чемпионат Италии. «Милан» против «Лечче», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу 

В Серии А пройдут матчи 6-го тура.

В пятницу «Милан » примет «Лечче ».

В субботу «Интер » сыграет в гостях с «Удинезе », «Ювентус » – с «Дженоа».

В воскресенье «Наполи» встретится дома с «Монцей».

Чемпионат Италии

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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