  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат Италии. «Милан» примет «Сассуоло», «Наполи» в гостях у «Удинезе», «Интер» против «Дженоа», «Ювентус» сыграет с «Болоньей»
9

Чемпионат Италии. «Милан» примет «Сассуоло», «Наполи» в гостях у «Удинезе», «Интер» против «Дженоа», «Ювентус» сыграет с «Болоньей»

В Серии А проходят матчи 15-го тура.

В 15-м туре Серии А в субботу «Лацио» в гостях вдевятером одолел «Парму» (1:0), «Аталанта» дома победила «Кальяри» (2:1).

В воскресенье «Милан» примет «Сассуоло», «Наполи»  встретится с «Удинезе», «Интер» – с «Дженоа», «Ювентус» проведет матч с «Болоньей».

Завершится тур в понедельник матчем «Рома» – «Комо».

Чемпионат Италии

15-й тур

Серия А Италия. 15 тур
14 декабря 11:30, Сан-Сиро
Милан
Не начался
Сассуоло
Серия А Италия. 15 тур
14 декабря 14:00, Фриули
Удинезе
Не начался
Наполи
Серия А Италия. 15 тур
14 декабря 17:00, Луиджи Феррарис
Дженоа
Не начался
Интер
Серия А Италия. 15 тур
12 декабря 19:45, виа дель Маре
Лечче
Завершен
1 - 0
Пиза
Матч окончен
Гашпар
90’
Моренте
85’
81’
Караччоло   Буффон
Соттиль   Моренте
74’
Ндаба   Галло
74’
74’
Лерис   Перейра де Соуза
  Штулич
72’
Камарда   Штулич
67’
Пьеротти   Банда
66’
59’
Морео   Трамони
59’
Акинсанмиро   Ангори
46’
Калабрези   Альбиоль
2тайм
Перерыв
33’
Калабрези
Бериша   Каба
11’
Лечче
Фальконе, Ндаба, Габриэл, Гашпар, Данилу Вейга, Рамадани, Соттиль, Кулибали, Бериша, Пьеротти, Камарда
Запасные: Моренте, Самооя, Галло, Блеве, Мале, Каба, Гортер, Банда, Хельгасон, Куасси, Перес Сепульведа, Зиберт, Сала, Жослен, Штулич
1тайм
Пиза:
Шемпер, Канестрелли, Караччоло, Калабрези, Лерис, Акинсанмиро, Эбишер, Вурал, Туре, Мейстер, Морео
Запасные: Николас, Альбиоль, Лузуарди, Денун, Коппола, Ангори, Бонфанти, Томаш Эштевеш, Пиччинини, Хойхольт, Скуффет, Перейра де Соуза, Марин, Буффон, Трамони
Подробнее
Серия А Италия. 15 тур
13 декабря 14:00, Олимпико ди Торино
Торино
Завершен
1 - 0
Кремонезе
Матч окончен
Педерсен
90’
+9’
90’
+3’
Пайеро
Лазаро   Бираги
90’
+1’
Аслани   Илкхан
90’
+1’
Адамс   Нгонж
83’
77’
Вандепютте   Васкес
77’
Бонаццоли   Пеми
Гинейтис   Казадеи
64’
Сапата   Симеоне
64’
63’
Пеццелла   Санабрия
63’
Барбьери   Флориани
51’
Бондо   Дзербин
2тайм
Перерыв
36’
Барбьери
  Влашич
27’
Торино
Палеари, Коко, Марипан, Исмайли, Влашич, Лазаро, Гинейтис, Аслани, Педерсен, Адамс, Сапата
Запасные: Симеоне, Дембеле, Нджи, Илкхан, Илич, Абухляль, Мазина, Бираги, Казадеи, Тамез, Нгонж, Попа, Исраэль, Нкунку, Анджорин
1тайм
Кремонезе:
Аудеро, Чеккерини, Баскиротто, Терраччано, Пеццелла, Вандепютте, Бондо, Пайеро, Барбьери, Варди, Бонаццоли
Запасные: Сильвестри, Валоти, Дзербин, Юнсен, Васкес, Санабрия, Нава, Пеми, Флориани, Лордкипанидзе
Подробнее
Серия А Италия. 15 тур
13 декабря 17:00, Эннио Тардини
Парма
Завершен
0 - 1
2
Лацио
Матч окончен
88’
Катальди   Весино
Кейта   Джурич
86’
82’
  Нослин
Эстевес
77’
77’
Башич
Бенедычак   Кутроне
76’
Ористанио   Ондрейка
70’
70’
Габаррон   Провстгор
70’
Канчельери   Деле-Баширу
70’
Кастельянос   Нослин
62’
Канчельери
Валери
51’
Дель Прато   Тройло
46’
2тайм
Перерыв
42’
Дзакканьи
Парма
Корви, Валери, Валенти, Дель Прато, Бричги, Ористанио, Кейта, Эстевес, Бернабе, Пеллегрино, Бенедычак
Запасные: Тройло, Кремаски, Соренсен, Ринальди, Альмквист, Ондрейка, Гуаита, Бегич, Кутроне, Джурич, Трабукки, Эрнани, Ордоньес, Левик
1тайм
Лацио:
Проведель, Пеллегрини, Романьоли, Габаррон, Марушич, Башич, Катальди, Гендузи, Дзакканьи, Кастельянос, Канчельери
Запасные: Фурланетто, Ладзари, Нуну Тавареш, Провстгор, Деле-Баширу, Педро, Нослин, Весино, Белаэн, Диа, Мандас
Подробнее
Серия А Италия. 15 тур
13 декабря 19:45, Адзурри д′Италия
Аталанта
Завершен
2 - 1
Кальяри
Матч окончен
87’
Луперто   Паволетти
87’
Адопо   Лувумбу
  Скамакка
81’
Дзаппакоста   Самарджич
79’
Коссуну   Пашалич
79’
76’
Гаэтано
75’
  Гаэтано
66’
Камехо   Идрисси
Эдерсон   Муса
66’
Бернаскони   Залевски
66’
58’
Боррелли   Гаэтано
58’
Дзаппа   Прати
57’
Камехо
Джимшити   Аханор
55’
2тайм
Перерыв
Бернаскони
33’
  Скамакка
11’
Аталанта
Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Коссуну, Лукман, де Кетеларе, Бернаскони, Эдерсон, де Рон, Дзаппакоста, Скамакка
Запасные: Росси, Скальвини, Брешианини, Муса, Спортьелло, Аханор, Самарджич, Пашалич, Залевски, Мальдини, Крстович
1тайм
Кальяри:
Каприле, Камехо, Луперто, Дзаппа, Оберт, Фолоруншо, Дейола, Адопо, Палестра, Эспозито, Боррелли
Запасные: Рог, Чоччи, Паволетти, Ди Пардо, Маццителли, Гаэтано, Прати, Кылычсой, Идрисси, Литета, Лувумбу, Радунович, Пинтус
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Что делать с Хаби Алонсо?25857 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoПиза
logoКальяри
logoСассуоло
logoЛацио
logoАталанта
logoПарма
logoТорино
logoЛечче
logoКремонезе
logoсерия А Италия
logoМилан
logoРома
logoФиорентина
logoНаполи
logoУдинезе
logoИнтер
logoВерона
logoДженоа
logoЮвентус
logoКомо
logoБолонья
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»
40 минут назад
Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
сегодня, 04:10
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках
сегодня, 03:32
Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»
сегодня, 03:16
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Слот о Салахе: «Нет проблем, которые нужно урегулировать. Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком»
вчера, 22:26
Морган о 2:1 «Арсенала» с «Вулвс»: «Мы играли дерьмово, но все равно победили. Жезус – наш спаситель в преддверии Рождества 🙏🏻»
вчера, 22:10
У Дьокереша 0+0 в 5 последних матчах за «Арсенал». Форвард забил 6 мячей в 19 играх после трансфера за 63,5+10 млн евро
вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
Кечинов о Черчесове и «Динамо»: «Он бы не отказался. С этим тренером любая топ-команда будет бороться за самые высокие места»
13 минут назад
«Удинезе» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
28 минут назад
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
56 минут назад
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
сегодня, 04:00
«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 03:44
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
сегодня, 02:48
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
сегодня, 02:34
Юлманд о 2:0 с «Кельном»: «Байер» победил заслуженно. Командный дух был на высоте»
сегодня, 02:19
«Вулверхэмптон» впервые проиграл 9 матчей подряд в чемпионате Англии. У «волков» 2 очка в 16 играх
сегодня, 01:59
Мостовой о «Краснодаре»: «Главный фаворит на золото РПЛ, они показывают отличный футбол. Если зимой найдут подмену Кордобе, команда будет полностью укомплектована»
вчера, 21:48