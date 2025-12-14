Чемпионат Италии. «Милан» примет «Сассуоло», «Наполи» в гостях у «Удинезе», «Интер» против «Дженоа», «Ювентус» сыграет с «Болоньей»

В Серии А проходят матчи 15-го тура.

В 15-м туре Серии А в субботу «Лацио » в гостях вдевятером одолел «Парму» (1:0), «Аталанта» дома победила «Кальяри» (2:1).

В воскресенье «Милан » примет «Сассуоло », «Наполи » встретится с «Удинезе», «Интер» – с «Дженоа», «Ювентус » проведет матч с «Болоньей».

Завершится тур в понедельник матчем «Рома» – «Комо».

Чемпионат Италии

15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А