Чемпионат Италии. «Милан» примет «Сассуоло», «Наполи» в гостях у «Удинезе», «Интер» против «Дженоа», «Ювентус» сыграет с «Болоньей»

В Серии А проходят матчи 15-го тура.
В 15-м туре Серии А в субботу «Лацио» в гостях вдевятером одолел «Парму» (1:0), «Аталанта» дома победила «Кальяри» (2:1).
В воскресенье «Милан» примет «Сассуоло», «Наполи» встретится с «Удинезе», «Интер» – с «Дженоа», «Ювентус» проведет матч с «Болоньей».
Завершится тур в понедельник матчем «Рома» – «Комо».
Чемпионат Италии
15-й тур
Лечче
Фальконе, Ндаба, Габриэл, Гашпар, Данилу Вейга, Рамадани, Соттиль, Кулибали, Бериша, Пьеротти, Камарда
Запасные: Моренте, Самооя, Галло, Блеве, Мале, Каба, Гортер, Банда, Хельгасон, Куасси, Перес Сепульведа, Зиберт, Сала, Жослен, Штулич
Пиза:
Шемпер, Канестрелли, Караччоло, Калабрези, Лерис, Акинсанмиро, Эбишер, Вурал, Туре, Мейстер, Морео
Запасные: Николас, Альбиоль, Лузуарди, Денун, Коппола, Ангори, Бонфанти, Томаш Эштевеш, Пиччинини, Хойхольт, Скуффет, Перейра де Соуза, Марин, Буффон, Трамони
Торино
Палеари, Коко, Марипан, Исмайли, Влашич, Лазаро, Гинейтис, Аслани, Педерсен, Адамс, Сапата
Запасные: Симеоне, Дембеле, Нджи, Илкхан, Илич, Абухляль, Мазина, Бираги, Казадеи, Тамез, Нгонж, Попа, Исраэль, Нкунку, Анджорин
Кремонезе:
Аудеро, Чеккерини, Баскиротто, Терраччано, Пеццелла, Вандепютте, Бондо, Пайеро, Барбьери, Варди, Бонаццоли
Запасные: Сильвестри, Валоти, Дзербин, Юнсен, Васкес, Санабрия, Нава, Пеми, Флориани, Лордкипанидзе
Парма
Корви, Валери, Валенти, Дель Прато, Бричги, Ористанио, Кейта, Эстевес, Бернабе, Пеллегрино, Бенедычак
Запасные: Тройло, Кремаски, Соренсен, Ринальди, Альмквист, Ондрейка, Гуаита, Бегич, Кутроне, Джурич, Трабукки, Эрнани, Ордоньес, Левик
Лацио:
Проведель, Пеллегрини, Романьоли, Габаррон, Марушич, Башич, Катальди, Гендузи, Дзакканьи, Кастельянос, Канчельери
Запасные: Фурланетто, Ладзари, Нуну Тавареш, Провстгор, Деле-Баширу, Педро, Нослин, Весино, Белаэн, Диа, Мандас
Аталанта
Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Коссуну, Лукман, де Кетеларе, Бернаскони, Эдерсон, де Рон, Дзаппакоста, Скамакка
Запасные: Росси, Скальвини, Брешианини, Муса, Спортьелло, Аханор, Самарджич, Пашалич, Залевски, Мальдини, Крстович
Кальяри:
Каприле, Камехо, Луперто, Дзаппа, Оберт, Фолоруншо, Дейола, Адопо, Палестра, Эспозито, Боррелли
Запасные: Рог, Чоччи, Паволетти, Ди Пардо, Маццителли, Гаэтано, Прати, Кылычсой, Идрисси, Литета, Лувумбу, Радунович, Пинтус
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица Серии А
Статистика Серии А