«Тоттенхэм» о теракте в Сиднее: «История Хануки напоминает, что даже в темноте можно найти свет. Молимся за мир и единство во всем мире»

«Тоттенхэм» выразил соболезнования в связи с терактом в Сиднее.

«Тоттенхэм » выразил поддержку пострадавшим в результате стрельбы в Австралии.

Во время празднования еврейского праздника Ханука на пляже Бонди-бич в Сиднее произошла стрельба, в результате которой были убиты 11 человек. Не менее 29 человек госпитализированы, в том числе ребенок и двое полицейских, получивших огнестрельные ранения.

Известно, что один из нападавших погиб, второй получил ранения и, по данным полиции, находится в критическом состоянии. Также сообщается, что в машине одного из предполагаемых нападавших было найдено самодельное взрывное устройство, которое затем было обезврежено.

Полиция расценивает случившееся как теракт, проверяются также данные о возможном третьем участнике нападения.

«Учитывая сегодняшние ужасные события в Сиднее, мы понимаем, что пожелание счастливой Хануки нашим еврейским болельщикам может показаться пустым звуком в этот невероятно трудный момент.

История Хануки напоминает нам о том, что даже в темноте можно найти свет. Мы поддерживаем наши еврейские общины и молимся за мир и единство во всем мире, выражая наши глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих близких 🤍🕎», – говорится в сообщении «Тоттенхэма».