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  • Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Циндао». Видеотрансляция на Спортсе’’ начнется завтра в 10:30 мск
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Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Циндао». Видеотрансляция на Спортсе’’ начнется завтра в 10:30 мск

«Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого сыграет в чемпионате Китая 28 сентября.

Команда Слуцкого выступит в гостях у «Циндао Хайню» в 27-м туре. Отставание от лидирующего «Шанхай Порт» – 2 очка.

Игру против «Циндао» в прямом эфире можно посмотреть на Спортсе’’, начало – в 10:30 по московскому времени. Комментировать будут Вадим Лукомский и Артем Терентьев.

У бывшего тренера ЦСКА и сборной России 26 побед, 4 ничьих и 2 поражения во главе «Шанхая». Кроме того, команда выиграла 10 из 11 последних матчей лиги Китая.

«Шанхай Порт» позже в субботу сыграет с «Циндао Вест Кост».

Опубликовал: Александр Суряев
logoЛеонид Слуцкий
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Китай
logoШанхай Шеньхуа
logoЦиндао Хайню
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