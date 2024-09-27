Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Циндао». Видеотрансляция на Спортсе’’ начнется завтра в 10:30 мск
«Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого сыграет в чемпионате Китая 28 сентября.
Команда Слуцкого выступит в гостях у «Циндао Хайню» в 27-м туре. Отставание от лидирующего «Шанхай Порт» – 2 очка.
Игру против «Циндао» в прямом эфире можно посмотреть на Спортсе’’, начало – в 10:30 по московскому времени. Комментировать будут Вадим Лукомский и Артем Терентьев.
У бывшего тренера ЦСКА и сборной России 26 побед, 4 ничьих и 2 поражения во главе «Шанхая». Кроме того, команда выиграла 10 из 11 последних матчей лиги Китая.
«Шанхай Порт» позже в субботу сыграет с «Циндао Вест Кост».
Опубликовал: Александр Суряев
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