Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов («Матч ТВ»)
ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных стартов.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
27-28 сентября в Лозанне проходило заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU).
«Вопрос рассматривался, но решение по допуску принято не было», – сказал источник.
Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты отстранены от соревнований под эгидой ISU с марта 2022 года.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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