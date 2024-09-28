Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов («Матч ТВ»)

ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных стартов.

Об этом сообщает «Матч ТВ » со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

27-28 сентября в Лозанне проходило заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU).

«Вопрос рассматривался, но решение по допуску принято не было», – сказал источник.

Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты отстранены от соревнований под эгидой ISU с марта 2022 года.

Возвращение России в фигурке: как это случится? И что с отбором на Олимпиаду?