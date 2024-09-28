«Ливерпуль» обошел «Ман Сити» и возглавил таблицу АПЛ по итогам дня. «Арсенал» сравнялся с «горожанами», «Челси» отстает на очко
В АПЛ будет новый лидер по итогам 6-го тура.
«Ливерпуль», обыграв «Вулверхэмптон» (2:1), вышел на первое место в таблице. На его счету 15 очков. Догнать «красных» может «Астон Вилла» (12 баллов), которая проведет матч против «Ипсвича» завтра.
Следом за «Ливерпулем» идут «Манчестер Сити» и «Арсенал» (по 14 очков), «Челси» отстает от них на одно очко.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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