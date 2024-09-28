«Ливерпуль» обошел «Ман Сити» и возглавил таблицу АПЛ по итогам дня. «Арсенал» сравнялся с «горожанами», «Челси» отстает на очко

В АПЛ будет новый лидер по итогам 6-го тура.

«Ливерпуль », обыграв «Вулверхэмптон» (2:1), вышел на первое место в таблице. На его счету 15 очков. Догнать «красных» может «Астон Вилла » (12 баллов), которая проведет матч против «Ипсвича» завтра.

Следом за «Ливерпулем» идут «Манчестер Сити » и «Арсенал » (по 14 очков), «Челси » отстает от них на одно очко.